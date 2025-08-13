Muere un conductor tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en Sanaüja (Lleida)

LLEIDA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha muerto este miércoles tras salirse de la vía y chocar contra un árbol mientras circulaba por la C-1412 a la altura de Sanaüja (Lleida), informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso de un siniestro vial en el punto kilométrico 15 de esta vía a las 12.19 horas y hasta el lugar se han desplazado 4 patrullas, 3 dotaciones de Bombers de la Generalitat y una unidad terrestre y un helicóptero del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima mortal son 89 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año.