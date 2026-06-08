Muere el copiloto de un turismo en una colisión frontal en la C-63 en Lloret de Mar (Girona)

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit - @TRANSIT - Archivo

GIRONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El copiloto de un turismo ha muerto en una colisión frontal registrada este lunes en la C-63 en Lloret de Mar (Girona), ha informado el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 13.10 horas después de que, por causas que se investigan, un turismo y un todoterreno chocaran frontalmente, resultando muerto el copiloto y herido grave el conductor del mismo vehículo, mientras que el único ocupante del todoterreno ha salido ileso.

Hasta el lugar han acudido diversas patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades y un helicóptero del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha trasladado al herido grave al Hospital Josep Trueta de Girona.