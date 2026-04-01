Muere el exalcalde de Figueres (Girona) Marià Lorca a los 87 años

El exalcalde de Figueres (Girona) y exdiputado del Parlament Marià Lorca - AYUNTAMIENTO DE FIGUERES

GIRONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Figueres (Girona) y exdiputado del Parlament Marià Lorca falleció este lunes a los 87 años, según informó el ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

Lorca fue alcalde de la ciudad entre 1983 y 1995 y también ostentó cargos como diputado provincial y diputado en el Parlament, entre 1980 y 1984, además de ser el primer presidente del Consell Comarcal del Alt Empordà (Girona).

El consistorio ha expresado su "más sincero pésame" a su familia y amigos y se han decretado dos días de luto.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha recordado a Lorca en un apunte en X recogido por Europa Press como "un constructor infatigable de consensos y proyectos. Desde un catalanismo luminoso que dignificó desde la política".

Rull lo ha definido como un hombre elegante, culto, señorial y generoso y ha expresado gratitud "infinita" ante un legado que, afirma, es ingente.