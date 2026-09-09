Muere el exconseller de Agricultura Josep Grau a los 80 años

Archivo - El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en Lleida, saluda al ex conseller de Agricultura, Josep Grau junto al alcalde, Ángel Ros y el conceller Josep Maria Pelegrí. - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Agricultura de la Generalitat Josep Grau ha muerto este martes por la noche a los 80 años, informa en un comunicado el Ayuntamiento de Mollerussa (Lleida), ciudad de la que fue alcalde.

Josep Grau i Seris (Mollerussa 8 de noviembre de 1945) empezó en la política municipal en 1983 como concejal de CDC en su municipio, donde fue alcalde por CiU de 1987 a 1999.

Presidió la Diputació de Lleida de 1990 a 1999 y ocupó varios cargos en la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), de la que fue vicepresidente (1987-1996) y presidente (1996-99).

Durante esa época también fue diputado del Congreso (1993-94).

En 1999 fue elegido diputado del Parlament y poco después se convirtió en conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca (1999-2003).

MOLLERUSSA

El alcalde, Marc Solsona, ha dicho que el Ayuntamiento quiere "reconocer y agradecer públicamente" sus años de dedicación al municipio y su legado.

El Ayuntamiento ha destacado que su alcaldía fue un periodo de profunda transformación: en 1988 se creó la comarca del Pla d'Urgell, con capital en Mollerussa, por lo que se dispuso a "dotarse de las infraestructuras, los servicios y los equipamientos necesarios".

Constata que fueron años de crecimiento urbanístico, económico y demográfico, de modernización del tejido urbano y de los servicios públicos; se impulsaron nuevos sectores residenciales e industriales, y destacó el impulso de la actividad ferial (Fira de Mollerussa y Fira de Sant Josep).

Destaca además que "se pusieron las bases de proyectos y equipamientos que han tenido continuidad", como la remodelación del Teatre L'Amistat.

REACCIONES

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, le ha definido, vía X, como "un hombre apasionado por la política, de un gran empuje y profundamente vinculat a las Terres de Lleida".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha destacado también vía X "que de su gran aprecio por el mundo agrario, por las Terres de Lleida y por Catalunya hizo un compromiso personal durante muchos años".