Muere un excursionista francés en Aran al caer por un canal

LLEIDA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un excursionista de nacionalidad francesa ha muerto este martes al caer por un canal de la zona de la Restanca, en Aran, según ha informado el Conselh Generau d'Aran en un comunicado.

La central de emergencias de Arán ha recibido hacia las 18.45 una alerta a través del 112 sobre una persona que se había precipitado por el canal.

Una dotación del cuerpo de bomberos de Arán se ha desplazado en helicóptero al lugar, donde han localizado a la víctima y han confirmado su fallecimiento.