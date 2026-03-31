Muere un hombre de 30 años mientras trabajaba en una fábrica de Begudà (Girona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha muerto este martes por la mañana mientras trabajaba en una fábrica de Begudà (Girona) tras caerle encima parte de la carga de un palet que transportaba, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El cuerpo policial catalán recibió el aviso a primera hora, en el que se informaba de que un trabajador de una empresa del sector alimentario había sufrido un accidente mientras transportaba un bloque de palets y había resultado herido grave.

Hasta el lugar se trasladaron diversas patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de Investigación de la comisaría de Olot (Girona), así como efectivos de los Bombers de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.