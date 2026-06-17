Muere un hombre de 63 años en Tremp (Lleida) en un accidente de parapente

LLEIDA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años y nacionalidad británica ha muerto tras sufrir un accidente de parapente este miércoles en la zona de Palau de Noguera, en el término municipal de Tremp (Lleida), han informado los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Los bomberos han recibido el aviso por este accidente a las 13.20 horas y han activado a tres dotaciones, que han localizado al hombre herido de gravedad y han realizado una primera atención sanitaria hasta la llegada de dos dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), aunque finalmente el hombre ha perdido la vida.

Los Mossos d'Esquadra han trabajado con cinco patrullas de las unidades de Seguridad Ciudadana e Investigación.