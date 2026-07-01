Muere un hombre atropellado por un vehículo de limpieza en la playa de la Arrabassada de Tarragona

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM en LHospitalet de Llobregat (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre murió el pasado domingo en la playa de la Arrabassada de Tarragona, donde fue atropellado accidentalmente por un vehículo municipal de la limpieza que no pudo verlo, informan fuentes municipales a Europa Press.

Los hechos sucedieron sobre las 06.00 horas del domingo y las mismas fuentes explican que se trataba de una persona sin hogar que dormía en la arena cubierto con una manta.

Posteriormente, ingresó en el hospital Joan XXIII y acabó muriendo horas más tarde, por lo que los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación.

Las mismas fuentes añaden que el conductor dio un resultado de 0,0 en la prueba de alcoholemia.

Desde el Ayuntamiento analizarán las circunstancias para implementar "medidas adicionales" de seguridad que ayuden a evitar situaciones similares.