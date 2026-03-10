Muere un hombre en un incendio en una vivienda en Begues (Barcelona)

Archivo - Un bombero trabaja en los incendios de edificios en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este martes en un incendio en una vivienda unifamiliar situada en la calle Besòs de Begues (Barcelona), según informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Tras recibir el aviso a las 16.49 horas de este martes, han acudido al lugar de los hechos siete dotaciones de los parques de Gavà, Sant Boi de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) y varias dotaciones de vehículos de mando de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.

A su llegada, han encontrado un incendio completamente desarrollado en el interior de la vivienda, y los trabajos de extinción del fuego se han prolongado con seis dotaciones de Bombers hasta las 20.00 horas.