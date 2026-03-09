Muere un hombre mientras trabajaba en una empresa de Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

Archivo - Ambulancia del SEM - SEM - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha muerto tras precipitarse desde el tejado de una empresa de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), en el que estaba trabajando, a las 14.33 horas de este lunes, han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Al lugar de los hechos se han trasladado varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de la comisaría de Mossos de Manresa (Barcelona), la Policía Local, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat pero, pese a la rápida actuación de los servicios de emergencia, no se le ha podido salvar la vida.

Los Mossos ya han puesto los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Manresa y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.