Muere un hombre con movilidad reducida en un incendio en un edificio de Tarragona

Muere un hombre con movilidad reducida en un incendio en un edificio en Tarragona - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre con movilidad reducida ha fallecido este domingo en un incendio de una vivienda en Tarragona, iniciado después que un sofá del domicilio empezara a quemar.

El aviso se ha producido a las 13.46, y se han desplazado a la calle Mossèn Salvador Ritort i Faus de la ciudad 2 camiones de agua, una autoescalera y una dotación ligera de coordinación y comando de los Bombers de la Generalitat.

Cuando se ha avisado a los servicios de emergencia ya se había alertado de que la persona con movilidad reducida no había podido salir del domicilio.

Tras entrar en el mismo, los bomberos han localizado el cuerpo sin vida del hombre, después que toda la casa quedara afectada por el humo.

Se han activado también 3 ambulancias y una unidad de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atendido a una mujer de 78 años en estado leve, y los Mossos d'Esquadra, que se harán cargo de la investigación del incendio, han activado 7 patrullas.