Muere un hombre en situación de sinhogarismo durante la ola de frío en Badalona (Barcelona)

Archivo - Una persona sin hogar duerme en la calle en Barcelona, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre en situación de sinhogarismo murió el martes, día de Reyes, en la entrada de un párking de Badalona (Barcelona) en la que pernoctaba durante la ola de frío.

Según ha explicado Jaume Ventura, de Justicia i Pau y miembro de la red de entidades Badalona Acull, fue un vecino de la calle Torres i Bages quien le avisó sobre las 11.00 horas de que había una persona que llevaba algunas noches malviviendo en la entrada de un párking y que "parecía que estaba sufriendo" y, mientras Ventura alertaba de la situación, él se acercó para darle una taza de caldo caliente.

Ventura ha lamentado que, mientras él avisaba a los servicios de emergencia, el vecino le dijo al otro lado del teléfono: "Ya no hace falta, porque la persona está muerta".

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que confirmaron la muerte del hombre y que han informado a Europa Press de que el caso está judicializado y habrá que esperar a la autopsia para conocer las causas del deceso.

Por su parte, Ventura alerta de que en la última Taula Sense Llar de Badalona de 2025 se contabilizaron más de un centenar de personas que dormían en la calle, "muchas enfermas", a las que hay que sumar ahora las que proceden del desalojo del instituto B9, que pernoctan bajo el puente de la C-31, aproximadamente una cincuentena.

'OPERACIÓN FRÍO'

Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona habilitó el polideportivo de La Colina para atender a las personas en situación de sinhogarismo durante la ola de frío, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes municipales, pero desde las entidades sociales critican "una falta brutal de comunicación" con las personas sin hogar que achacan a la aporofobia y que sostienen que ha derivado en que nadie hiciera uso de las instalaciones durante la primera noche.

También lo ha hecho la oposición, que señala que la 'Operación frío' anunciada por el Ayuntamiento de Badalona "no existe, ya que no se ha puesto a disposición de las personas sin hogar ni camas, ni colchones, ni duchas, ni ningún recurso de alojamiento de emergencia digno", según han informado en un comunicado PSC, ERC, ECP y Guanyem, que han exigido al consistorio información detallada sobre el operativo.

Sostienen que las personas sin hogar están "completamente desamparadas" por las políticas del gobierno de Xavier Garcia Albiol, que ha cerrado servicios esenciales, como el comedor social y el albergue municipal de Can Bofí Vell, que no ha activado ninguna 'Operación Invierno' y que ha renunciado a tener una política social y de vivienda que de respuesta a la emergencia, textualmente.