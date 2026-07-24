Muere un hombre que trabajaba en las obras del Camp Nou

Archivo - Obras del nuevo estadio de fútbol Spotify Camp Nou. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha muerto este viernes "como consecuencia de un golpe" mientras trabajaba en las obras del estadio del Camp Nou del FC Barcelona, ha informado Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La policía catalana ha recibido un aviso de un accidente laboral a las 15.30 horas.

Al lugar de los hechos ser han trasladado dotaciones de la comisaría de les Corts de Mossos, de la Unidad de Investigación y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han podido hacer nada para salvar la vida al hombre.

La policía catalana ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia.

También de la Conselleria de Empresa y Trabajo, en base a los procedimientos establecidos.