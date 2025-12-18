Muere en el hospital tras un choque en la AP-7 en Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

TARRAGONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un turismo ha muerto este miércoles por la noche en el Hospital Universitario Joan XXIII (Tarragona) tras un accidente múltiple con 8 vehículos implicados sobre las 20.25 horas del miércoles en la AP-7 en Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), del que resultó herida crítica.

A causa del accidente, dos personas han resultado heridas críticas --una de ellas la fallecida, de 36 años y vecina de Amposta (Tarragona)-- y otra grave, siendo las tres trasladadas por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al Joan XXIII, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este jueves.

En el accidente se han visto implicados 8 vehículos y el SEM ha activado a 10 dotaciones, que han acudido al lugar donde se ha producido el incidente.

Además de los tres heridos críticos y el grave, otras 7 personas se han visto afectadas con pronóstico leve: uno ha sido trasladado también al Joan XXIII; 3 han sido trasladados al CUAP de Cambrils (Tarragona) y otros 3 han sido dados de alta en el lugar de los hechos

Con esta víctima, son 140 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.