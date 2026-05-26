Muere en el hospital el hombre que ingresó crítico tras una caída en unas rocas en Begur (Girona)

Archivo - Fachada y entrada de Urgencias del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre de unos 70 años que quedó en estado crítico este lunes tras caer por una zona de rocas en Begur (Girona) ha muerto en el Hospital Josep Trueta, donde ingresó por sus "heridas de gravedad", confirman fuentes del centro sanitario a Europa Press.

Fue trasladado en helicóptero medicalizado tras activarse 4 dotaciones de Bombers de la Generalitat, una de ellas conjuntas con el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

El aviso al 112 se produjo sobre las 8.55 horas y el SEM también activó dos ambulancias.