Muere un interno de Quatre Camins (Barcelona) tras una presunta agresión de su compañero de celda

Archivo - Fachada del Centro Penitenciario de Quatre Camins (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un interno de la prisión de Quatre Camins (Barcelona) ha fallecido este jueves tras una presunta agresión por parte de su compañero de celda que investigan los Mossos d'Esquadra y Servicios Penitenciarios de la Generalitat.

Según informa la Conselleria de Justicia en un comunicado este jueves, Servicios Penitenciarios han comunicado un incidente ocurrido el jueves por la noche en el centro penitenciario de Quatre Camins, en el que un interno "ha fallecido presuntamente tras una agresión sin arma blanca por parte de su compañero de celda".

"Los profesionales del centro han activado los protocolos de actuación correspondientes y han intervenido de forma inmediata. Los servicios médicos han atendido a los internos y se ha informado a los servicios de emergencias y a la autoridad judicial competente", añaden.

Los Mossos d'Esquadra y los servicios penitenciarios han iniciado las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos y la investigación y autopsia determinará el origen y las circunstancias del incidente; por su parte, la dirección del centro está en contacto con los familiares del fallecido y "se están ofreciendo los apoyos previstos en estos casos.

Ambos internos carecían de antecedentes de incompatibilidad, asegura el departamento.