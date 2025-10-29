Muere una menor de 14 años tras ser atropellada en el distrito de Les Corts de Barcelona

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 14 años ha muerto este martes por la noche tras ser atropellada en el distrito de Les Corts de Barcelona, convirtiéndose en la novena víctima mortal en siniestros de tráficos en la ciudad este 2025, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Poco después de las 21.45 horas, se ha producido un siniestro de tráfico a la altura del número 107 de Gran Via de Carles III, en el distrito de Les Corts, donde se vieron implicados una peatón y un autobús de Monbus y en el que la peatón, una menor de 14 años, ha fallecido a causa del atropello.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro, además de dotaciones de los Bombers de Barcelona y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).