Muere un motorista en un accidente de tráfico en Vallgorguina (Barcelona)

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 68 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico tras impactar con un animal en Vallgorguina (Barcelona), en el kilómetro 14,7 de la carretera C-61, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres patrullas de Mossos d'Esquadra, dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una dotación de Bombers de la Generalitat con personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y un médico del SEM.

Según datos provisionales compartidos por Trànsit, con esta víctima han fallecido un total de 14 personas en las carreteras catalanas en lo que va de año, de las cuales 8 son motoristas.