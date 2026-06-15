Muere un motorista en un choque frontal con un coche en la N-145 en La Seu d'Urgell (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años murió este domingo tras chocar frontalmente en su motocicleta con un turismo en la N-145 en La Seu d'Urgell (Lleida), donde resultó herido crítico y falleció en el hospital del municipio.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 18.28 horas de este domingo y el choque, en el que los ocupantes del turismo resultaron ilesos, se produjo en el punto kilométrico 0,7 de la carretera.

Los Mossos d'Esquadra activaron cuatro patrullas, los Bombers de la Generalitat dos dotaciones y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) una ambulancia y un helicóptero medicalizado.