Muere un motorista después de salirse de la vía en la C-15z en Canyelles (Barcelona)

Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha muerto este sábado por la noche al salirse de la vía en la C-15z en la localidad de Canyelles, en la comarca del Garraf (Barcelona), según ha informado este domingo el Servei Català de Trànsit mediante un comunicado.

Después de recibir el aviso a las 21:27 horas, se activaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Aún se están investigando las causas que provocaron la salida de la vía del hombre, que era el único ocupante del vehículo, tenía 67 años y era vecino de Canyelles (Barcelona).