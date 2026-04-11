Muere una mujer de 54 años en un choque frontal contra un camión en Maià de Montcal (Girona)

Archivo - Ambulancias en la sede del SEM. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años y vecina de Castellfollit de la Roca (Girona), ha fallecido mientras conducía un turismo tras colisionar frontalmente con un camión en el kilométrico 60,6 de la carretera N-260, a su paso por Maià de Montcal (Girona), informa Trànsit en un comunicado este sábado.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del siniestro a las 17.12 horas del viernes, momento en el que el vehículo de la víctima, que viajaba sola, chocó por causas que aún se están investigando.

A consecuencia del impacto, la mujer fue trasladada en helicóptero en estado crítico al Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta, donde finalmente ha fallecido.

El conductor del camión, que quedó volcado sobre la vía tras la colisión, fue atendido por los profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y su estado es leve.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos unidades del SEM y seis dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que trabajaron en la estabilización del camión y en el control de una fuga de gasóleo del vehículo accidentado.