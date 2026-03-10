Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Torroella de Montgrí (Girona)

GIRONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este martes tras precipitarse por un acantilado de aproximadamente 40 metros de altura en Torroella de Montgrí (Girona), mientras recorría un tramo del Camí de Ronda cerca de la cala Roca de la Cadira, han informado Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Tras el aviso, recibido a las 12.41 horas, han acudido al lugar del accidente una dotación de Bombers del parque de Torroella, un helicóptero con personal GRAE Muntanya, dos dotaciones de GRAE Sub y un vehículo de la Regió d'Emergències de Girona.

En el operativo también han estado presentes los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policia Local, así como del Servei Mèdic d'Emergències (SEM), hasta que el médico ha certificado el fallecimiento de la víctima.