Muere la pasajera de una moto tras chocar con un coche en la A-27 en Valls (Tarragona)

TARRAGONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pasajera de una moto murió este martes después de un chocar por detrás con un coche mientras circulaba por la A-27, a la altura de Valls (Tarragona), mientras que los dos conductores resultaron heridos menos graves y fueron trasladados al hospital.

La fallecida, de 51 años y vecina de Perafort (Tarragona), es la víctima mortal número 89 en las carreteras interurbanas catalanas, explica el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este jueves.

Tras recibir aviso del accidente, los Mossos d'Esquadra activaron 7 patrullas, los Bombers de la Generalitat 4 dotaciones y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 6 unidades, además de su equipo de apoyo psicológico.