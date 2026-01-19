Muere una persona por un alud en el Barranc de Laveja en la Val d'Aran (Lleida)

Comunicado del Conselh - CONSELH GENERAU D'ARAN

LLEIDA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona murió este domingo por un alud en el Barranc de Laveja, en la comarca de la Val d'Aran (Lleida), informa el Conselh Generau d'Aran en un comunicado.

La Sala de Control d'Aran recibió sobre las 16.30 un aviso de que había una persona afectada por un alud en la zona, a la que fueron el equipo de seguridad de pistas de Baqueira-Beret, 12 efectivos del grupo de rescate de montaña de los Pompièrs d'Aran y 7 vehículos de Pompièrs Emergéncies y Aran Salut.

El equipo médico de la Usva comprobó que había muerto y el Conselh Generau ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos.