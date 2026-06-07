Muere una persona atropellada por un tren de Rodalies en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Archivo - Varias personas esperan a coger un tren en la Estación de Fabra i Puig, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto este sábado por la noche después de ser atropellada por un tren de Rodalies en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El accidente obligó a cortar la circulación de las líneas R4 y R7 entre Montcada y Sabadell sud (Barcelona).

Sobre las 23.30 horas de este sábado Protecció Civil desactivó la prealerta Ferrocat después de que la circulación se restableciera de forma alternativa por una vía en Cerdanyola.