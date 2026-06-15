Muere una persona en un incendio en su casa en Vielha (Lleida)

Incendio donde ha muerto una persona este lunes por la mañana en Vielha - CONSELH GENERAU D'ARAN

LLEIDA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto este lunes por la mañana en un incendio de su vivienda en la calle Anglada de Vielha (Lleida), informa el Conselh Generau d'Aran en un comunicado.

Los hechos se han producido sobre las 06.00 horas y los Pompiérs d'Aran se han desplazado con el apoyo de los Bombers de la Generalitat, que conjuntamente han logrado evacuar a personas de viviendas cercanas al fuego.

En total, seis viviendas han resultado incendiadas y tres dañadas por el agua, y la losa de un edificio antiguo también se ha visto afectada; finalmente, el Conselh Generau d'Aran ha lamentado la muerte de esta persona y ha expresado sus condolencias a familiares y amigos.