Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha fallecido este martes al caer de un andamio en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) por causas que "se investigan", han explicado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El cuerpo policial ha recibido el aviso sobre las 16.30 horas, y al lugar de los hechos se han desplazado varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de los mossos, además de Bombers de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los hechos se han comunicado al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Badalona y al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de acuerdo a los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales, detalla el comunicado.