La muerte de los 5 jóvenes en Manlleu (Barcelona) fue "accidental" y por inhalación de humo

MANLLEU (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que la muerte de cinco jóvenes en un incendio de un trastero en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona) este lunes por la noche fue "accidental" y fallecieron asfixiados por inhalación de humo.

Fuentes policiales confirman este martes a Europa Press que los primeros indicios apuntan a que el inicio del incendio fue por un material de combustión rápida, como podría ser un colchón, que generó "mucho humo" y al tratarse de un espacio pequeño, cerrado y sin ventilación, los jóvenes murieron asfixiados.

Las mismas fuentes descartan la hipótesis de que el origen del fuego fuera una explosión de una bombona, ya que de ser así, el tipo de restos hallados en el interior serían diferentes a los localizados, que tienen más relación con el humo y ceniza.

No obstante, la policía catalana sigue recopilando indicios que ayuden a esclarecer las causas del incendio mortal.

La Unitat d'Investigació de Osona (Barcelona) es la que encabeza la investigación, con el apoyo de servicios centrales de los Mossos d'Esquadra como la Unidad Central de Inspecciones Oculares y la Policía Científica, que todavía inspeccionan el lugar