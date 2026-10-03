Un muerto al accidentarse un turismo en la C-25 en Vilobí d'Onyar (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha muerto este sábado por la tarde al salirse de la vía un turismo en la C-25 en Vilobí d'Onyar (Girona) y el coche se ha incendiado después.

Esta es la persona número 97 muerta este año en las carreteras catalanas según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido a las 16.56 el aviso del accidente, que ha obligado a cortar la vía en sentido Girona.