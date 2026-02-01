Un muerto, 2 graves y 2 menos graves por un choque frontal en la C-14 en Artesa de Segre (Lleida)

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto este domingo por la tarde en la C-14 en Artesa de Segre (Lleida) al chocar contra otro turismo, y también hay 2 heridos graves y 2 menores menos graves.

Es la quinta víctima mortal este año en las carreteras catalanas según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos han cortado la vía en Artesa de Segre en ambos sentidos (el accidente ha sido en sentido Lleida) y se han hecho desvíos por el interior de la población.