Un muerto y 4 heridos no graves al chocar un turismo y un camión en la AP-7 en Llers (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una joven francesa de 18 años ha muerto y 4 personas han resultado heridas la madrugada de este martes en un accidente en la AP-7 en Llers (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 5.24 después de que un turismo con 5 ocupantes colisionara contra la parte posterior de un camión: ella murió y los otros 4 resultaron heridos menos graves y fueron trasladados al Hospital Josep Trueta de Girona.

Se desplazaron patrullas de Mossos, 4 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han realizado tareas de rescate de las víctimas, y 5 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).