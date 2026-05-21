Una muestra del DHub recupera más de 500 piezas de la arquitectura catalana de los últimos 150 años

Uno de los espacios de la muestra - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Disseny Hub Barcelona (DHub) acoge la exposición 'Seny i rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana', que se podrá ver desde este viernes 22 de mayo hasta el 6 de septiembre, y en la que se exhibe la arquitectura hecha en Catalunya en los últimos 150 años, con más de 500 piezas de almacenes y archivos para invitar al visitante a descubrir "un arco de continuidad ininterrumpido".

En la rueda de prensa este jueves en el DHub, el director del Museu del Disseny, Lluís Nacenta, ha destacado que la exposición recupera más de 500 piezas y que es un proyecto "ambicioso, arriesgado, exitoso e interesantísimo".

La directora de la Fundación Mies Van der Rohe y miembro del comité científico de Barcelona 2026 Capital Mundial de l'Arquitectura, Anna Ramos, ha remarcado que en un momento en el que el mundo "mira" a Barcelona, por ser Capital Mundial de la Arquitectura, acciones como esta permiten revisitar la historia de la arquitectura catalana.

Comisariada por Carme Ribas, Victòria Garriga y Joan Roig, la exposición rescata el binomio de 'seny i rauxa' (razón y arrebato), entendido como dos caras de la misma esencia, que sirve para profundizar en las características de la arquitectura reciente y que evidencia líneas de continuidad entre las diferentes aportaciones hechas durante el último siglo y medio.

"HILO DE CONTINUIDAD"

Roig ha explicado que la intención era llevar a cabo una muestra que, en su trasfondo, hiciera este "hilo de continuidad" de la arquitectura catalana, pero huyendo de las lecturas clásicas cronológicas.

Han trabajado mezclando épocas, objetos, planos y proyectos por agrupaciones, simetrías y antagonismos --siempre con el binomio de 'seny i rauxa'-- para profundizar en los rasgos características de la arquitectura catalana, dando pie a una revisión del canon establecido.

Ribas ha explicado que Anna Bofill ha prestado su música para que se escuche en la muestra y ha asegurado que tenían ganas de mostrar piezas originarias de Josep Maria Jujol pero que están reservadas para otra muestra; y Garriga ha afirmado que la ambición que tenían en un primer momento era "tenerlo todo" para abordar la historia de la arquitectura catalana.

MUESTRA

Los impulsores afirman que, en un momento en el que la arquitectura se entiende como algo globalizado, la muestra se pregunta si hay rasgos de Berenguer de Montagut o Pere Blai --maestros de obras de Santa Maria del Mar y de la nueva fachada del Palau de la Generalitat-- que "resuenan en proyectos más recientes de Domènech i Montaner, MBM o Harquitectes".

Para ordenar las piezas, se ha usado un sistema casi dimensional, partiendo de lo más pequeño y avanza hacia las actuaciones de ámbito más amplio: la habitación, la casa, las casas de vecinos, los edificios, la calle, la ciudad antigua, la ciudad nueva y el territorio.

Estos ámbitos se entrelazan sin solución de continuidad y, por tanto, no son apartados estancos sino que presentan resonancias entre ellos, y esta disposición pretende "provocar al visitante para que establezca por si mismo las relaciones entre proyectos", más allá de épocas o cuestiones estilísticas.

MATERIAL ARQUITECTÓNICO

Reúne material arquitectónico como esbozos, planos, maquetas y fotografías, y hace un esfuerzo para rescatar a mujeres arquitectas que han trabajado a lo largo de este último siglo y medio, "muchas veces escondidas tras nombres de hombres, para darles la relevancia que tienen en la actualidad".

La propuesta incluye también obras artísticas y de diseño, con una mirada "innovadora" que vincula el legado artístico y de arquitectura, movimientos expresivos y dinámicas sociales: entre los artistas presentes en la muestra está Ramon Casas, Pere Torné i Esquius, Joaquim Vayreda, Joaquim Sunyer, Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Muntadas o Fina Miralles.

La exposición es una producción de DHub y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura --a través de Barcelona Capital Cultural y Científica--; el patrocinio de Technal, LAMP, GEZE e Iris Ceramica Group, y tiene piezas del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Arxiu Jujol, Museo Reina Sofia, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Macba, Sagrada Família o Fundació Miró, entre otras.