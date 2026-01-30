Muestran que tener siempre el mismo médico en atención domiciliaria reduce un 30% los ingresos

Archivo - El equipo a cargo del estudio. - IDIBAPS - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Consorcio de Atención Primaria de Salud Barcelona Esquerre (Capsbe) y el instituto de investigación Clínic-Idibaps ha demostrado que, en personas que necesitan atención domiciliaria, que esta la lleve a cabo siempre el mismo médico o enfermera reduce en un 30% el riesgo de ingreso hospitalario.

El trabajo, publicado en la revista 'Annals of Family Medicine', ha seguido a 1.207 pacientes de tres centros de atención primaria de Barcelona a lo largo de un año, y ha recogido que, en estos centros y para cada paciente, el 73% de las visitas las hace el mismo médico y el 83% la misma enfermera, informa el Clínic-Idibaps en un comunicado de este viernes.

Estudios previos habían mostrado que la continuidad con el mismo médico puede reducir la mortalidad de los pacientes, y este último ha revelado que, cuando la continuidad asistencial es de al menos un 75%, se asocia a una reducción del 36% de los ingresos hospitalarios, una reducción del 31% del uso de ambulancias y una reducción del 31% de las visitas a urgencias.

La adjunta a la gerencia del Capsbe e investigadora del estudio Sílvia Roura señala que Catalunya y España tienen un sistema sanitario único en el mundo, en que toda la población tiene asignado un médico y enfermera de referencia en atención primaria, pero el impacto de este modelo "se ha estudiado poco".

CONTINUAR HACIENDO ESFUERZOS

La responsable de proyectos transversal en el Capsbe, investigadora del Idibaps y primera autora del estudio, Carmen Herranz, ha apuntado que los resultados apoyan "continuar haciendo esfuerzos para que sean siempre los mismos profesionales los que visiten los pacientes y a minimizar las visitas de otros profesionales, aunque sean del mismo equipo".

"Hay que tener en cuenta que las personas que necesitan atención domiciliaria suelen ser personas muy mayores, con múltiples enfermedades crónicas y con grandes dificultades para desplazarse a un hospital", ha añadido.