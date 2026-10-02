Una mujer de 76 años murió este jueves atropellada por un camión en la Vía Augusta de Barcelona

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años murió atropellada este jueves por la noche por un camión recolector de carga posterior a la altura del número 14 de la Vía Augusta, en el distrito de Gràcia de Barcelona, en un accidente ocurrido sobre las 23.45 horas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guàrdia Urbana de Barcelona para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro y operativos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa el consistorio en un comunicado este viernes.

Ésta es la decimocuarta víctima mortal a causa de un siniestro de tráfico en la ciudad de este 2026.