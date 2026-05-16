La mujer aislada en el Clínic de Barcelona da negativo en la segunda prueba PCR

Archivo - Fachada del Hospital Clínic, a 26 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La mujer en observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, ha dado resultado negativo en la segunda prueba PCR practicada.

Según ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat la noche de este sábado, de acuerdo con los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias, continuará en situación de confinamiento y observación en el Clínic durante el periodo previsto de seguimiento preventivo.

La persona aislada se mantiene "asintomática y en buen estado general", y el dispositivo asistencial y de salud pública continúa activo en coordinación con las autoridades sanitarias del Estado.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) identificó a esta mujer como contacto con el hantavirus tras compartir vuelo con una de las personas fallecidas por el virus.

La mujer, residente en Catalunya, no fue identificada inicialmente debido a un cambio de asiento en el avión, "circunstancia que dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos".