La multinacional británica Sage abre en Barcelona su tercer hub mundial, con más de 600 empleados

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La multinacional británica de software Sage ha inaugurado este miércoles su tercer hub mundial, que ha ubicado en el barrio de Poblenou de Barcelona, en el distrito tecnológico del 22@, donde centralizará los más de 650 empleados de la compañía en Catalunya.

Al acto de inauguración ha acudido el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, que ha defendido que "Catalunya debe hacer un esfuerzo muy importante para que se produzca una transferencia del conocimiento y el talento al mundo de la empresa" para generar así empleo y contribuir al crecimiento económico y social.

"La generación de empleo, y de empleo de calidad, es un motor social, esta prosperidad que queremos que llegue al máximo número de personas y al máximo también del territorio", ha defendido Sàmper, un proceso en el que ha apuntado el rol de la compañía británica en Barcelona, con más de 600 trabajadores en Barcelona, de los cuáles un 50% son ingenieros.

"Que no se nos queden las investigaciones de nuestros ingenieros, físicos y matemáticos en un laboratorio o en unos papers", ha indicado el conseller.

3.600 METROS CUADRADOS

El nuevo hub de la empresa, que se une a los que tiene también en Newcastle (Reino Unido) y California (Estados Unidos), está ubicado en el distrito tecnológico del 22@ y cuenta con una superficie de 3.600 metros cuadrados.

El edificio agrupará a partir de ahora las oficinas de la multinacional en Barcelona, incluyendo también las que tenía en Sant Cugat (Barcelona), lo que se traduce en más de 650 empleados de 40 nacionalidades diferentes.

También han acudido a la jornada el cuarto teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; el director general de Sage Iberia, José Luis Martín; el director de comunicación de Sage, Derk Bleeker, y el director tecnológico de la compañía, Aaron Harris.

DESARROLLO ECONÓMICO

Durante su intervención, Valls ha afirmado que Barcelona es y quiere apostar por ser un hub digital en Europa: "Si queremos hacer crecer el ecosistema digital de Barcelona, necesitamos compañías como vosotros".

El teniente de alcalde ha asegurado que Barcelona es una ciudad con turistas y que el consistorio pretenden que lo siendo para que "que vengan compañías como la vuestra aquí", que son, ha defendido, las que pueden dar oportunidades económicas, profesionales y de ocupación que generen una estructura salarial mejor.

En la misma línea ha hablado Bleeker, que ha afirmado que la visión de Sage para el nuevo hub en Barcelona pasa por impulsar la innovación, atraer talento y ser un drive del crecimiento: "Crea oportunidades reales para jóvenes y profesionales, que escogen vivir y trabajar en Barcelona y contribuyen al desarrollo económico y social".