Municipios de la segunda corona de Barcelona se personarán contra multirreincidentes

Comparecencia de los alcaldes del Arc Metropolità. - ALBERT CANALEJO - AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los 10 ayuntamientos que forman la asociación de municipios del Arc Metropolità de Barcelona (Barcelona) han asegurado que se personarán contra delincuentes multirreincidentes y urgen a la Generalitat a convocar la Comisión de Policía de Catalunya para "exprimir al máximo" las posibilidades de la reforma legal en este ámbito.

En un comunicado este martes, la entidad formada por los ayuntamientos de Granollers, Igualada, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa y Vilafranca del Penedès ha explicado que se han reunido en Mataró para constatar que la multirreincidencia es uno de los principales problemas de seguridad pública, "muy especialmente a los del ámbito metropolitano".

Ha celebrado la aprobación de la nueva ley, ya que comportará "por fin" una penalidad a los hurtos reiterados, los que según ellos generan malestar y perturban la percepción de seguridad y la imagen de las ciudades por su aparente impunidad penal.

Pese a ello, han considerado que para que sea efectiva se debe acompañar con instrumentos a tres niveles: policía, ayuntamientos y administración de justicia.

Así, han reclamado un refuerzo de las policías locales y los Mossos d'Esquadra para perseguir estos delitos, que a los ayuntamientos se les dicten instrucciones orientadas sobre cómo impulsar, personarse en los procedimientos judiciales y solicitar medidas cautelares, y en cuanto a justicia que también se refuerce con más recursos y se repartan equitativamente los nuevos jueces anunciados.