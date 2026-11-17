El alcalde Josep Maria Dalmau y la responsable del Fondo, Vanessa Lòpez - FUNDACIÓN ENDESA

LLEIDA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu Hidroelèctric de La Torre de Capdella (Lleida) ha recibido este martes parte del archivo de imágenes y documentación de la primera gran central hidroeléctrica catalana, inaugurada en 1914 en la comarca del Pallars Jussà.

Así el Fondo Histórico de la Fundación Endesa renueva y amplía su colaboración con el Ayuntamiento para seguir aportando material al museo que preserva la historia de la central hidroeléctrica, informa la Fundación en un comunicado.

Han presentado el acuerdo el alcalde de la Torre de Capdella, Josep Maria Dalmau, y la responsable del Fondo Histórico de la Fundació Endesa, Vanessa Lòpez.