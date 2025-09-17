El Museu Dalí expone 'La Madona de Portlligat' por primera vez en España desde hace 73 años

Estuvo en la Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid y Barcelona en 1952

GIRONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) expone desde este miércoles al 22 de febrero 'La Madona de Portlligat' del pintor ampurdanés, 73 años después de su última visita a España cuando formó parte de la Bienal Hispanoamérica de Arte, celebrada en Madrid y Barcelona en 1952.

Se trata de un préstamo excepcional del Museo de Arte de Fukuoka (Japón) y está considerada una de las grandes obras de Dalí, que sintetiza la evolución del pintor desde el surrealismo hasta el misticismo nuclear, informa el museo en un comunicado.

Además de esta obra, la muestra 'La Madona de Portlligat. Una explosión onírica' incluye 11 fotografías poco conocidas de Mark Kauffman para la revista 'Life' en las que aparece Dalí con la pintura en noviembre de 1950 en la Carstairs Gallery de Nueva York, en la primera presentación pública de la obra.

También contiene un audiovisual de 4 minutos que muestra el viaje que llevará a la obra a ser admirada en todo el mundo, desde la presentación en Nueva York hasta galerías como André Weil de París, Lefevre Gallery de Londres y el Palazzo Reale de Madrid, además de su paso por España.

MÍSTICA NUCLEAR

Tras 8 años en Estados Unidos, Dalí regresó a Portlligat en 1948 con la voluntad de reencontrarse con sus raíces e iniciar una de las transformaciones de su trayectoria hacia la mística nuclear, un giro vital y artístico que combina la tradición clásica con la religión y los descubrimientos científicos.

El impacto de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki sacude a Dalí y le lleva a hacer del átomo y su desintegración los ejes de su reflexión, con el objetivo de crear una nueva iconografía que una ciencia y religión y del que nace 'La Madona de Portlligat'.

En 'La Madona de Portlligat' Dalí remite al Renacimiento y sus ideales de perfección y armonía, que es reinterpretada y rodeada de elementos flotantes que hacen referencia a la separación del átomo y a la descomposición de la materia sumergida en el paisaje ampurdanés.

Los símbolos que presenta, como es el caso de la concha con el huevo, evocan obras como la 'Virgen con el Niño, santos y ángeles' y 'Federico da Montefeltro' de Piero della Francesca y los cortinajes remiten a la 'Madona Sixtina' de Rafael.

'La Madona de Portlligat' se convierte en un compendio de símbolos dalinianos con el pan como símbolo de la eucaristía, los erizos de mar como metáfora cósmica, los moluscos y crustáceos remiten al mundo mediterráneo y a Gala, las rosas y las ramas de olivo son símbolos de paz y eternidad.

El Museu Dalí hará un ciclo de cinco conferencias alrededor de la exposición, editará una publicación monográfica que recoge los resultados de la investigación realizada por el Centro de Estudios Dalinianos y un 'microsite' monográfico con contenidos accesibles.