El Museu Egipci de Barcelona incorpora un conjunto funerario "único en España" de hace 2.500 años

Clos y Taulé frente a las nuevas adquisiciones. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu Egipci de Barcelona ha incorporado a su colección el conjunto funerario de la dama Iah-tes-najt, de más de 2.500 años de antigüedad, el "único en España" expuesto con estas características, así como un relieve de Ajenatón y Nefertiti realizando ofrendas al dios Atón.

Así lo han explicado en una presentación este martes el presidente de la Fundació Arqueològica Clos y fundador del museo, Jordi Clos, y la directora del museo, Mariàngela Taulé.

Ambas obras, adquiridas por Clos en una subasta el pasado verano, proceden de la colección privada del belga Jean-Jacques Rotthier, fallecido en 2009.

SARCÓFAGO Y ATAÚD

El conjunto funerario es del Período Saíta, dinastía XXVI (664-525 a.C.), formado por un sarcófago exterior rectangular y un ataúd interior antropoide, excepcionales por conservarse conjuntamente y por su riqueza iconográfica y textual: "Lo importante es que tenemos el conjunto completo", ha detallado Clos.

El sarcófago rectangular perteneció a una mujer llamada Iah-tes-najt ('La Luna es su fuerza'), hija de Pa-sheeri-aayt ('El hijo de Aayt') y de la Dama de la Casa Ta-di-iu ('La mujer que se lamenta'), e incluye jeroglíficos con peticiones de ofrendas, invocaciones dirigidas a los dioses y discursos pronunciados por estos.

Taulé ha destacado que se trata de una "aportación muy importante" y suma una mujer más al museo.

Contiene representaciones de hasta 20 divinidades, incluida Nut, diosa del cielo que acoge y protege al difunto, en hasta 4 ocasiones, una de ellas desnuda, algo "anómalo" que se podría deber a que el conjunto no proviene de un taller oficial sino uno de provincias.

En el lugar donde fue encontrado el ataúd antropoide, sobre la cabeza de Iah-tes-najt, fue hallado un papiro de más de 23 metros de longitud con un ejemplar del Libro de los Muertos, que no forma parte de la adquisición del museo.

EL RELIEVE

El relieve procede de Tell el-Amarna, data de la dinastía XVIII, durante el reinado de Ajenatón (1353-1335 a.C.) y representa a dicho faraón y a la reina Nefertiti adorando al dios Atón.

"Le hemos tenido que hacer unos trabajos de restauración importantes y yo creo que incluso ha ganado más potencia, y hemos recuperado incluso el relieve", ha apuntado Taulé.

La pieza ocupará un lugar "destacado" en el ámbito de los faraones en el recorrido permanente del museo y permitirá acercarse, a través de su iconografía, al periodo de Amarna, marcado por transformaciones sociales y religiosas profundas.