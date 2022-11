El Museu Marítim de Barcelona rememora los 20 años de la catástrofe del Prestige con una exposición

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu Marítim de Barcelona inaugura este jueves la exposición 'Prestige: crònica d'una catàstrofe' en motivo del 20 aniversario del "desastre ecológico más grande sucedido en España", ocurrido el 13 de noviembre de 2002 en la costa gallega.

La muestra pretende explicar qué supuso el vertido de más de 63.000 toneladas de fuel transportados por el barco petrolero 'Prestige', así como exponer las consecuencias ambientales del accidente y los efectos de los combustibles fósiles en el planeta.

El director general del Museu Marítim de Barcelona, Enric Garcia, ha expresado en la presentación de la exposición que el océano es "un espacio donde no solo pasan cosas sino que necesita una atención que a menudo los museos no le han dado", reivindicando la necesidad de ofrecer no solamente una visión histórica y antropológica sino también una perspectiva medioambiental.

Comisariada por la técnica de exposiciones del museo, Helena Miró, y la licenciada en ciencias del mar y activista de la plataforma Ecoloxistes en acción Galiza, Ana Dáz, la exposición cuenta con nueve módulos reciclables, desde la tinta hasta el cartón de los plafones, en consonancia con el compromiso medioambiental que está adquiriendo el museo.

Combina documentos con objetos con valor patrimonial, como banderas, carteles y pegatinas de la plataforma ciudadana 'Nunca Máis', que reivindicaba "declarar Galicia como zona catastrófica para conseguir recursos, así como exigir responsabilidades políticas", ha apuntado Díaz.

PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS

Uno de los objetivos de la muestra es poner en valor la participación de los más de 300.000 voluntarios que formaron parte de la llamada 'Marea Blanca' para limpiar el petróleo de las zonas afectadas de la costa gallega, según Díaz en muchas ocasiones "desconociendo la toxicidad del chapapote".

También pretende poner luz en los posibles motivos del agrietamiento del barco, la gestión del Gobierno, armador y empresas de salvamento, así como el papel del capitán de la embarcación, que fue detenido por un delito de desobediencia.

'Prestige: crònica d'una catàstrofe' se podrá visitar gratuitamente en tres idiomas en el Espai Mirador del museo hasta junio de 2023 y contará con un programa de actividades dirigidas a diversos públicos, así como la opción de descubrir el espacio expositivo a través de una visita guiada de la mano de Miró.