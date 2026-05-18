El Museu Marítim de Barcelona recupera la exposición 'La Infàmia' con un archivo digital

Foto de la exposición 'La Infàmia', ahora reconvertida en archivo digital
Foto de la exposición 'La Infàmia', ahora reconvertida en archivo digital - MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 17:50
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BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu Marítim de Barcelona ha impulsado un archivo digital que recoge y amplía los contenidos de la exposición 'La Infàmia', sobre la participación catalana en la esclavitud colonial.

El objetivo es "preservar el legado" de la muestra, finalizada este pasado abril, y hacerlo accesible a un público más amplio, informa el museo en un comunicado de este lunes.

A partir de una selección de documentos, fotografías, testimonios y objetos históricos, 'La Infàmia' invitaba al público a reflexionar sobre el pasado colonial de Catalunya, ofreciendo "una mirada crítica sobre las responsabilidades históricas y las consecuencias sociales que comportó aquella etapa".

Además de los contenidos de la exposición, ampliados, y de las imágenes, el archivo permite acceder a un catálogo en línea, un tour virtual, un pódcast, recursos digitales y bibliográficos y a todo el resumen de actividades desarrolladas alrededor de la muestra.

El proyecto, en línea con países como Francia y Reino Unido, "que no han rehuído enfrentar su pasado con visión crítica", busca hacer más accesible y compartida la memoria histórica.

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