El Museu Marítim de Barcelona recupera la exposición 'La Infàmia' con un archivo digital

Foto de la exposición 'La Infàmia', ahora reconvertida en archivo digital - MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu Marítim de Barcelona ha impulsado un archivo digital que recoge y amplía los contenidos de la exposición 'La Infàmia', sobre la participación catalana en la esclavitud colonial.

El objetivo es "preservar el legado" de la muestra, finalizada este pasado abril, y hacerlo accesible a un público más amplio, informa el museo en un comunicado de este lunes.

A partir de una selección de documentos, fotografías, testimonios y objetos históricos, 'La Infàmia' invitaba al público a reflexionar sobre el pasado colonial de Catalunya, ofreciendo "una mirada crítica sobre las responsabilidades históricas y las consecuencias sociales que comportó aquella etapa".

Además de los contenidos de la exposición, ampliados, y de las imágenes, el archivo permite acceder a un catálogo en línea, un tour virtual, un pódcast, recursos digitales y bibliográficos y a todo el resumen de actividades desarrolladas alrededor de la muestra.

El proyecto, en línea con países como Francia y Reino Unido, "que no han rehuído enfrentar su pasado con visión crítica", busca hacer más accesible y compartida la memoria histórica.