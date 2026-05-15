El Museu del Port de Tarragona se suma a la Nit dels Museus con actividades y un planetario

Nit dels Museus - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona participará este sábado en la Nit dels Museus con actividades "para todas las edades" y un planetario dedicado al eclipse solar total que se podrá ver desde Tarragona en agosto, informa en un comunicado este viernes.

El espacio participará en dos iniciativas conjuntas con CaixaForum Tarragona, el Mèdol-Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu d'Art Modern de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Història de Tarragona y el Museu de Matemàtiques de Catalunya.

Así, todos los espacios museísticos de la ciudad participan en la iniciativa 'Viatge a la constel·lació Museu', que permite hacer visitas transversales "siguiendo hilos conductores concretos".

Este año, como novedad, habrá un servicio de bus que unirá los diferentes equipamientos para "hacer más fácil su visita".

Además, junto al Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona (MNAT), organiza 'La Petita Nit dels Museus', que ofrece actividades familiares en torno a los astros y la observación del cielo.