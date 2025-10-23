Mushka, Figa Flawas, The Tyets y Els Amics de les Arts actuarán en un ciclo solidario con Palestina

Archivo - Ferran Piqué, Daniel Alegret y Joan Enric Barceló, integrantes de Els Amics de les Arts - IBAI ACEVEDO - ELS AMICS DE LES ARTS - Archivo

Se celebrará entre el 15 de noviembre y el 23 de diciembre

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mushka, Figa Flawas, The Tyets, La Fúmiga y Els Amics de les Arts, entre otros, actuarán en el ciclo solidario 'Act x Palestine', que empezará el 15 de noviembre y se celebrará en salas de toda Catalunya, informan los organizadores en un comunicado de este miércoles.

La programación se cerrará con un Concierto de Navidad el 23 de diciembre en la sala Razzmatazz de Barcelona, en el que actuarán Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Figa Flawas, Suu, La Fúmiga, The Tyets y DJ Trapella.

EL CARTEL

Otros nombres del cartel incluyen a Judit Neddermann, Alosa, El Pony Pisador, Lídia Pujol, Pau Figueras, Maria Coma, Vic Moliner, Edna Bravo, Guillem Roma, Carol Ortiz, Gregotechno, Nico Roig, Espor, Helena y Ariadna Masafrets, ROS y Trèvol.

Hasta el momento, la organización ha confirmado conciertos en Barcelona ciudad, Berga, Vilassar de Dalt, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú (Barcelona); Solsona (Lleida), Alcover (Tarragona) y Girona ciudad y Sant Joan de Mollet (Girona).

En total, un centenar de profesionales de la cultura y de la música se han sumado a la campaña, que sigue abierta a salas de conciertos, productores, artistas y colectivos.

Los beneficios se destinarán a organizaciones palestinas que trabajan en la ayuda humanitaria y la reconstrucción en Gaza, en la lucha "contra la impunidad que ha hecho posible el genocidio, el apartheid y la ocupación", y en el apoyo a las infraestructuras culturales en Palestina.

15 DE NOVIEMBRE, INICIO DE CAMPAÑA

La campaña 'Act x Palestine' se presentará oficialmente el 15 de noviembre en un acto que contará con la participación de representantes de las "principales organizaciones palestinas", figuras internacionales y actuaciones musicales.

Acogerá el estreno de 'Who Will Be The Watershed?', el manifiesto audiovisual de la banda británica Massive Attack que interpela el mundo cultural para "romper la inercia y actuar ante el genocidio en Gaza".

El ciclo incluye también un partido entre las selecciones de fútbol de Catalunya y Palestina en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, el 18 de noviembre, y un concierto-manifiesto en el Palau Sant Jordi, el 29 de enero.