Mutua Universal cierra 2025 con 1,8 millones de trabajadores adheridos (+2,7%)

Momento de la Junta General de Mutua Universal - MUTUA UNIVERSAL

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mutua Universal cerró 2025 con 1,8 millones de trabajadores adheridos, un 2,7% interanual más, y 159.239 empresas mutualistas, ha informado en un comunicado este miércoles tras la celebración de su Junta General anual.

La entidad obtuvo unos ingresos por cotizaciones sociales de 1.854 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,25%, y un resultado positivo del ejercicio a distribuir de 23,97 millones de euros.

El presidente de la entidad, Jaime Aguirre de Cárcer, ha destacado la "inequívoca de una salud financiera y solvencia contrastadas" de la compañía.

El director general, Juan Güell, ha añadido que el modelo de prestación "abraza los esquemas colaborativos y rompe definitivamente con las barreras físicas para garantizar una experiencia híbrida que cuida de las personas y de su salud desde una perspectiva integral".

En 2025, Mutua Universal invirtió 9 millones de euros en la reforma y mantenimiento de sus instalaciones, y realizó 1,3 millones de visitas de asistencia primaria, 507.000 sesiones de rehabilitación y 6.500 ingresos hospitalarios, así como 19.000 consultas de telemedicina y 36.000 sesiones de telerrehabilitación.