Nace el congreso Science & Cooking con Ferran Adrià, Joan Roca, Hervé This y Harold McGee

Publicado 25/02/2019 12:20:10 CET

Durante tres días hará un "inventario" de lo que ha sucedido en los últimos 25 años

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de Barcelona (UB) acogerá del 4 al 6 de marzo la primera edición del Science & Cooking World Congress Barcelona 2019, una actividad en torno al Tercer Congrés Català de la Cuina 2018-2019 que contará con la participación de los cocineros Ferran Adrià y Joan Roca y los especialistas en gastronomía Hervé This y Harold McGee, entre otros.

En rueda de prensa este lunes, el presidente del congreso, Pere Castells, ha detallado que éste reflexionará en torno al presente y futuro de la cocina, y en especial con un "inventario de lo que ha sucedido en la cocina en los últimos 25 años".

Ha avanzado que este primer Science & Cooking Congress dará unos novedosos premios a la innovación científica aportada por la cocina, y como tercer objetivo tendrá la generación de un observatorio, con actos "derivados del congreso", y que pongan sobre la mesa la viabilidad y la utilidad de éste.

Tras la inauguración oficial, el congreso arrancará con la intervención del físico Dave Weitz, de la Universidad de Harvard, y en la primera jornada debatirán sobre el presente y futuro de la cocina catalana con los cocineros "mediáticos" Ferran Adrià, Joan Roca, Carles Tejedor, Pere Planagumà, Nandu Jubany, Carles Gaig, Paco Pérez y Enric Rovira.

Durante el resto de jornadas, el escritor especialista en gastronomía Harold McGee pronunciará la conferencia 'On food and cooking', y el físico-químico experto en agroalimentación Hervé This dará la lección 'De la gastronomía molecular al Note-by-Note', entre otras actividades durante los tres días, como brunch, cenas y una visita explicativa a la Bullipedia.

Castells ha incidido en que el congreso pretende dar una estructura "científico-culinaria a lo que ha sucedido en la cocina en los últimos 25 años", y ha reivindicado su importancia como motor económico para Catalunya.

Este congreso, destinado a profesionales y con un coste diario de 75 euros, terminará con la publicación de un libro con las principales conclusiones del congreso, y un análisis de la "gourmetización" de la industria alimentaria catalana.

LA COCINA, "MOTOR ECONÓMICO"

El director ejecutivo del III Congrés Català de la Cuina Màrius Rubiralta, ha avanzado que en sus jornadas se tratará de fijar el papel de la cocina "como motor de la economía", y también reunirá a los autores d la conceptualización de la cocina y la gastronomía como ciencia.

"Hay que recuperar el tiempo perdido en un ámbito que no había sido regulado", ha dicho Rubiralta, que ha avanzado que el congreso debatirá sobre aspectos cómo cuándo y dónde empieza la relación moderna entre ciencia y cocina, y cómo afectaron a la evolución de la cocina los encuentros de Erice (Italia).

También reflexionará sobre la carta publicada en 2006 por Ferran Adrià en 'The Guardian' firmada por Harold McGee en el papel de la creatividad y la innovación; cómo han influido los encuentros culinarios anuales en la Universidad de Harvard, y el valor de la iniciativa Bullipedia, entre otros.