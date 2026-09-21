Nace el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya para ser referencia en la lucha contra el cáncer

Las autoridades firmantes de la alianza estratégica del Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya - GOVERN

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis instituciones catalanas del mundo de la salud se han unido para convertirse en un "referente" europeo en la atención integral del cáncer, dentro del marco de la Joint Action EUnet CCC, que ya ha designado a este consorcio como piloto para realizar el proceso de certificación.

En concreto, estas son: Institut Català d'Oncologia (ICO); Hospital Universitari Germans Trias i Pujol; Hospital Universitari Dr. Josep Trueta; Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP); Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) e Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), informa el Govern en un comunicado este lunes.

El nuevo consorcio dará cobertura a cerca de dos millones de ciudadanos de las regiones sanitarias Metropolitana Nord y Girona y nace con "la voluntad de ofrecer una atención oncológica más coordinada, equitativa y de excelencia, integrando la asistencia, la investigación, la innovación y la formación en una única estructura de cooperación".

"La creciente incidencia del cáncer y la mejora de la esperanza de vida de los pacientes oncológicos gracias a los nuevos tratamientos nos exige nuevos modelos de colaboración que permitan poner al servicio de los pacientes todo el potencial asistencial, científico y tecnológico del sistema, ha dicho el director del Institut Català d'Oncologia, Joan Brunet.

MEDICINA DE PRECISIÓN

El Consorcio impulsará plataformas compartidas en ámbitos estratégicos como la genómica tumoral, la patología digital, los biobancos integrados, los comités moleculares de tumores y los sistemas avanzados de análisis de datos, las cuales permitirán desarrollar una medicina cada vez "más personalizada".

También potenciará la participación en ensayos clínicos y la investigación traslacional, favoreciendo que los avances científicos lleguen más rápidamente a la práctica asistencia

Se prevé que su actividad conjunta represente 9.000 nuevos diagnósticos, 8.000 tratamientos sistémicos, 4.000 cirugías oncológicas, 4.000 tratamientos de radioterapia y 300 ensayos clínicos.

Se reforzará el trabajo en red con los hospitales del territorio que ya se realiza actualmente y los hospitales integrados en la red son: el Hospital de Santa Caterina; el Hospital de Palamós; el Hospital de Figueres; el Hospital Sant Jaume de Calella; el Hospital de Olot y Comarcal de la Garrotxa; el Hospital Comarcal de Blanes; el Hospital de Mataró; el Hospital Municipal de Badalona y el Hospital de l'Esperit Sant.