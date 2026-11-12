Nace el Instituto Jureca (UIC) para ayudar a ciudades a adaptarse al cambio climático

Lorenzo Chelleri - UIC

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha creado el Instituto de Investigación de Lugares Neutrales en Carbono Justos y Resilientes (Jureca) para generar conocimiento y ofrecer herramientas que ayuden a las ciudades a transformarse y adaptarse ante el calentamiento global sin generar nuevas desigualdades.

Está dirigido por el experto en urbanismo climático Lorenzo Chelleri (incluido en el 2% de científicos más influyentes del mundo según el Ranking de Stanford), que ha presentado sus objetivos durante la jornada 'Ciudades Resilientes '26' celebrada en Barcelona, informa la universidad este jueves en un comunicado.

El instituto reúne a un equipo interdisciplinario de 8 profesores e investigadores de plantilla, una decena de docentes colaboradores de la UIC, otra decena de expertos externos y más de 50 socios institucionales internacionales, entre ellos Resilient Cities Network, The Nature of Cities y universidades como Cambridge y TU Delft.

EVITAR LA "GENTRIFICACIÓN VERDE"

Chelleri ha explicado que Jureca nace para trabajar las relaciones entre justicia, resiliencia y neutralidad de carbono y evitar la "gentrificación verde o adaptaciones erróneas", y ha defendido que asumir un nuevo clima implica aceptar estilos de vida alineados con un entorno extremadamente caluroso y con poca agua.

Asimismo, ha destacado el auge de la resiliencia regenerativa en las publicaciones científicas con el objetivo de que las ciudades y la arquitectura generen un impacto positivo.

TRES PROYECTOS EN CURSO

Las líneas de trabajo del centro abordan la resiliencia y adaptación climática, la planificación y el diseño urbano y la promoción de ciudades saludables, con 3 proyectos en curso: las iniciativas europeas Twinverse (sobre IA para la neutralidad climática) y 'Corral' (para comunidades costeras), además del laboratorio Barcelona School of Climate Urbanism, cofinanciado por la Generalitat.

Con esta incorporación, la UIC amplía a ocho su red de institutos universitarios de investigación y refuerza su apuesta por conectar la ciencia con las necesidades sociales, una iniciativa que la directora de Generación y Transferencia de Conocimiento de UIC Barcelona, Noelia Galán, ha calificado de "apuesta estratégica".