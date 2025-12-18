Nace el nuevo Barts Festival de Barcelona con Beat, Belle & Sebastian, ZZ Top y Joan Dausà

Cartel del Barts Festival - BARTS FESTIVAL

El Barts Festival, que celebrará su primera edición del 28 de junio al 24 de julio en el Poble Espanyol, tendrá a la superbanda Beat, Belle & Sebastian, Biffy Clyro, ZZ Top, Elvis Crespo, Ojete Calor y Joan Dausà en su programación, informa este jueves la promotora The Project en un comunicado.

Este festival recupera en formato festival la esencia de la sala Barts de Barcelona y se inaugurará el 28 de junio con el proyecto Beat, que hace una relectura del legado de King Crimson, con Adrian Belew y Tony Levin --miembros de la etapa ochentera del grupo--, el guitarrista Steve Vai y el batería Danny Carey (Tool).

El Barts Festival continuará con Joan Dausà (2 de julio), M-Clan (3 de julio), Marta Santos (4 de julio), Elvis Crespo (7 de julio), God Save the Queen (9 de julio), Antoñito Molina (10 de julio), Lax'n'Busto (15 de julio), Ojete Calor (18 de julio), Biffy Clyro (20 de julio) y ZZ Top (19 de julio), y las entradas para todos los conciertos se pondrán a la venta este viernes.