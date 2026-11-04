Nacen 5 cachorros de lobo en Catalunya - AGENTS RURALS

GIRONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior de la Generalitat, a través del cuerpo de Agents Rurals, ha confirmado el nacimiento de 5 cachorros de lobo en Catalunya, de la misma pareja del Alt Empordà y La Garrotxa (Girona) que en 2025 ya tuvo los 3 primeros cachorros nacidos en territorio catalán en más de 100 años.

Actualmente, el grupo está formado por los dos adultos, dos subadultos nacidos el año pasado y los cinco cachorros de este año, ha informado este miércoles la Generalitat en un comunicado.

Uno de los jóvenes ya hace unos días que no se detecta por lo que ser que hubiese iniciado su etapa de emancipación o también podría haber desaparecido: los dos otros jóvenes que todavía permanecen con la manada ya están identificados como un macho y una hembra.

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica está acabando de ultimar el Plan de recuperación de la especie, como marca la normativa vigente, para garantizar esta especie, amenazada en peligro de extinción.

El documento se acabará de trabajar con todos los agentes interesados en diversas sesiones de trabajo en el marco de la Mesa del Lobo, órgano de concertación y diálogo sobre la gestión de la especie, y la previsión es que el plan se pueda someter a información pública a principios del próximo año.

GRUP LLOP CATALUNYA

La plataforma Grup Llop Catalunya ha asegurado en un comunicado que la consolidación del lobo con una segunda camada es una "excelente noticia" para los ecosistemas y para la payesía, y ha constatado que las políticas de la Generalitat para impulsar la coexistencia de grandes carnívoros con actividades rurales van por el buen camino.

La plataforma ha considerado que esta consolidación tiene beneficios como ayudar a reducir los impactos de la fauna silvestre sobre las cosechas y reducir el riesgo de que las enfermedades contagiosas de los animales salvajes pasen a la cabaña ganadera.

La presencia del lobo en territorio catalán está confirmada de manera continua desde 2000, con lobos solitarios procedentes de Francia y que forman parte de la expansión natural de la población italiana que en 1992 colonizó los Alpes franceses y que se ha ido expandiendo.